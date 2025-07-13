Інтерфакс-Україна
Події
09:03 13.07.2025

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 3 постраждалих

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У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 3 постраждалих
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Куп’янськ постраждали 72-річний і 69-річний чоловіки; у с. Слобожанське Липецької громади постраждав 67-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що у Куп'янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено 14 приватних і 3 багатоквартирні будинки, а в Ізюмському - інтернат.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 22 некеровані авіаційні ракети; 19 КАБ; 6 БпЛА типу "Шахед"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 2 fpv-дрони.

"На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове", - підсумував Синєгубов.

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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