Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

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Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 200 бойових зіткнень, повідомляє ГШ ЗСУ у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетно-авіаційного удару та 100 авіаційних ударів, скинув 179 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5635 обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3956 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб