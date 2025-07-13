Інтерфакс-Україна
Події
08:11 13.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 200 бойових зіткнень, повідомляє ГШ ЗСУ у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетно-авіаційного удару та 100 авіаційних ударів, скинув 179 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5635 обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3956 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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