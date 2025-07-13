Унаслідок негоди на Харківщині без світла залишаються близько 30 тис. абонентів – Синєгубов

У Харківській області через негоду без електропостачання залишаються близько 30 тис. абонентів, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів", – написав він у телеграм-каналі у неділю.

Унаслідок ускладнення погодних умов загинула 56-річна жінка в Чугуївському районі – вона отримала смертельні травми внаслідок падіння дерева.

У Харкові внаслідок стихії постраждали щонайменше п’ятеро людей: у Салтівському районі зірвало дах приватного будинку, травмовано трьох осіб; у Основ’янському – поранено 7-річну дівчинку внаслідок падіння дерева; у Шевченківському – 52-річний чоловік отримав травму голови після падіння дерева на автомобіль. У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран.

"Харківський р-н. Від ст. Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг…На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів", - зазначено в повідомленні.