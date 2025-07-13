Учасники міністерської зустрічі в Хорватії підтримали членство України в НАТО - МЗС

Учасники міністерської зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа", що відбулася в місті Дубровник, Хорватія, підтвердили відданість євроатлантичному курсу України та закликали до її якнайшвидшого запрошення до НАТО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у заході як співорганізатор разом із своїм хорватським колегою.

У спільному комюніке за підсумками зустрічі, оприлюдненому пресслужбою Міністерства закордонних справ України, наголошується: "Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО, та вітаємо запрошення України до Альянсу, яке буде можливим після згоди союзників і виконання необхідних умов. Членство в НАТО залишається найкращим та економічно ефективним механізмом забезпечення безпеки України. Ні Росія, ні будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу. Ми беззастережно підтримуємо право України обирати власні засоби безпеки та визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання".

"Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном", - йдеться в заяві.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/spilne-komyunike-uchasnikiv-drugoyi-ministerskoyi-zustrichi-ukrayina-pivdenno-shidna-yevropa-v-dubrovniku