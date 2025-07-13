Інтерфакс-Україна
Події
05:58 13.07.2025

Учасники міністерської зустрічі в Хорватії підтримали членство України в НАТО - МЗС

1 хв читати

Учасники міністерської зустрічі "Україна – Південно-Східна Європа", що відбулася в місті Дубровник, Хорватія, підтвердили відданість євроатлантичному курсу України та закликали до її якнайшвидшого запрошення до НАТО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у заході як співорганізатор разом із своїм хорватським колегою.

У спільному комюніке за підсумками зустрічі, оприлюдненому пресслужбою Міністерства закордонних справ України, наголошується: "Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО, та вітаємо запрошення України до Альянсу, яке буде можливим після згоди союзників і виконання необхідних умов. Членство в НАТО залишається найкращим та економічно ефективним механізмом забезпечення безпеки України. Ні Росія, ні будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу. Ми беззастережно підтримуємо право України обирати власні засоби безпеки та визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання".

"Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном", - йдеться в заяві.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/spilne-komyunike-uchasnikiv-drugoyi-ministerskoyi-zustrichi-ukrayina-pivdenno-shidna-yevropa-v-dubrovniku

Теги: #нато #підтримка #хорватія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 12.07.2025
Сибіга після зустрічі з заступницею генсека НАТО: Ми обоє погоджуємося, що зброя для України та санкції проти Росії є найкращим способом зупинити війну

Сибіга після зустрічі з заступницею генсека НАТО: Ми обоє погоджуємося, що зброя для України та санкції проти Росії є найкращим способом зупинити війну

13:13 12.07.2025
Сибіга у Хорватії обговорив розширення військово-технічного співробітництва

Сибіга у Хорватії обговорив розширення військово-технічного співробітництва

14:37 11.07.2025
НАТО про заяву Трампа щодо озброєння для України за кошт альянсу: союзники докладають зусилля щодо закупівлі ключових поставок зі США

НАТО про заяву Трампа щодо озброєння для України за кошт альянсу: союзники докладають зусилля щодо закупівлі ключових поставок зі США

10:01 11.07.2025
Мінкультури з партнерами в Римі презентували Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine

Мінкультури з партнерами в Римі презентували Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine

07:34 11.07.2025
Трамп досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО

Трамп досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО

00:51 11.07.2025
Зеленський обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем підтримку України та санкційний тиск на РФ

Зеленський обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем підтримку України та санкційний тиск на РФ

19:38 10.07.2025
Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява

Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява

16:11 10.07.2025
Україна та Бельгія підписали меморандум про підтримку українського малого бізнесу – Сибіга

Україна та Бельгія підписали меморандум про підтримку українського малого бізнесу – Сибіга

01:59 10.07.2025
Оборонна підтримка України Європою за 3 роки війни склала EUR52-54 млрд проти EUR60 млрд з боку США – єврокомісар

Оборонна підтримка України Європою за 3 роки війни склала EUR52-54 млрд проти EUR60 млрд з боку США – єврокомісар

16:07 09.07.2025
Рютте обговорив з міністром оборони ФРН реалізацію рішень саміту НАТО

Рютте обговорив з міністром оборони ФРН реалізацію рішень саміту НАТО

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 101 од. автотехніки - Генштаб

Негода в Харкові: Троє постраждалих через обвал даху, загибла жінка та травмована дитина

Зеленський: Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет

Зеленський після зустрічі з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях найближчим часом

У Херсоні загинула 87-річна жінка внаслідок ворожої атаки

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 101 од. автотехніки - Генштаб

13 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Президент Євроради: ЄС залишається твердим, єдиним і готовим захищати наші інтереси

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Міненерго: Українські ПСГ відкриті для азербайджанського газу — без податків і зборів

Іран розглядає пропозицію США щодо відновлення ядерних переговорів – ЗМІ

Україна розглядає можливість розширення співпраці з ATEF Group у сфері відновлення енергетичної інфраструктури – Міненерго

США вимагають від Японії та Австралії визначити власну роль у разі війни за Тайвань - ЗМІ

Трамп розглядає надання нового фінансування для України — ЗМІ

Кількість постраждалих внаслідок негоди на Харківщині зросла до п’яти – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА