Інтерфакс-Україна
Події
03:56 13.07.2025

Україна розглядає можливість розширення співпраці з ATEF Group у сфері відновлення енергетичної інфраструктури – Міненерго

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Делегація під головуванням Міністра енергетики України Германа Галущенка відвідала виробничі потужності компанії ATEF Group – одного з провідних виробників електроенергетичного обладнання Азербайджану, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Під час візиту обговорено можливості розширення виробничих потужностей компанії з метою задоволення зростаючих потреб України у високотехнологічному обладнанні для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок військової агресії", - інформує Міненерго.

ATEF Group – міжнародна компанія, яка спеціалізується на виробництві силових трансформаторів світового рівня, а також широкого спектру іншої електротехнічної продукції. Раніше компанія вже постачала обладнання для українських гідроелектростанцій.

"Міністерство енергетики продовжує працювати над розширенням партнерств з надійними міжнародними виробниками, які можуть оперативно долучитися до модернізації та зміцнення української енергосистеми", – наголосили у відомстві.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/4074

Теги: #азербайджан #мінекономіки #співпраця

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