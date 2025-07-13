Трамп розглядає надання нового фінансування для України — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакету фінансування, повідомляє CBS News з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

"За інформацією джерел, нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями завдала ударів по Україні за допомогою безпілотників і ракет. Цього тижня Росія здійснила атаку, яку Україна назвала найбільшою з використанням безпілотників з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року", - зазначено в повідомленні.

CBS News зазначає, що джерело можливого нового фінансування поки що незрозуміле. Водночас американські чиновники повідомили телеканалу, що у розпорядженні Трампа є 3,85 млрд доларів, що залишилися від президентських повноважень часів Байдена, які можуть бути використані для відправки військової техніки в Україну. Колишні посадовці також повідомили, що президент має повноваження заарештувати близько 5 млрд доларів закордонних російських активів і спрямувати ці кошти в Україну, хоча ні він, ні Джо Байден цим не скористалися.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/trump-considers-greenlighting-new-ukraine-funding/