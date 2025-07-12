Негода на Харківщині спричинила затримки низки поїздів далекого сполучення — УЗ

Через негоду в Харківській області спостерігаються затримки низки поїздів далекого сполучення. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в телеграм-каналі в суботу.

"Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні", — йдеться в повідомленні.

Наразі найбільші затримки фіксуються у рейсів №65/66 Харків — Умань та №165/166 Харків — Черкаси (+2:28).

Затримуються на відправлення з Харкова також такі поїзди: №59/60 Харків — Одеса; №63/64 Харків — Львів; №111/112 Ізюм — Львів;№113/114 Харків — Львів.

"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", — зазначили в "Укрзалізниці".

Оперативну інформацію щодо затримок поїздів можна переглядати на порталі uz-vezemo.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7097