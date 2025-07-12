Інтерфакс-Україна
Події
21:13 12.07.2025

Зеленський: Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет

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Зеленський: Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що держава робить усе можливе для отримання якнайбільшої кількості засобів протиповітряної оборони, зокрема для збиття дронів та ракет, також повідомив про чергову масштабну атаку дронами-камікадзе "шахед" та застосування росіянами сотень дронів-імітацій для перевантаження української ППО.

"Росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 "шахедів". У ніч на суботу було 339 "шахедів". Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знову "шахеди" в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі", — сказав глава держави.

Він також зазначив, що російська армія використовує сотні спеціальних дронів-імітацій "шахедів" у кожному своєму ударі. "Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття "шахедів". Це їхній свідомий і підлий терор", — підкреслив Зеленський.

Також він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та повідомив, що постраждалим надається необхідна допомога. За його словами, минулої ночі внаслідок російського удару загинули двоє людей у Чернівцях, ще десятки постраждали – у Чернівцях, на Львівщині та в Харкові.

"Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" та ракет до них. Вкладаємось у власне виробництво – передусім дронів, у тому числі дронів-перехоплювачів. Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #дрони #зеленський

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