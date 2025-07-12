Інтерфакс-Україна
Події
19:29 12.07.2025

Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі систем Patriot для України, у понеділок Пісторіус відвідає Вашингтон - Фройдінг

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Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі систем Patriot для України, у понеділок Пісторіус відвідає Вашингтон - Фройдінг

Німеччина сподівається досягти угоди щодо купівлі двох систем Patriot для України, зокрема про це йтиметься під час візиту міністра оборони Бориса Пісторіуса до Вашингтону у понеділок, 14 липня, повідомив головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Ви напевно знаєте, що міністр оборони говорив…з американським колегою Пітом Гегсетом і запропонував купити з американської промисловості або з американських запасів дві системи Patriot. Ці переговори тривають, і вони також проводилися на рівні штатів і урядів протягом останніх днів. Наш міністр поїде в понеділок до Вашингтона. І ми сподіваємося досягти угоди ", - сказав він під час спілкування з журналістами у Києві в суботу.

За словами генерала, тоді німецька сторона зможе повідомити про строки та умови поставок систем.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина готова оплатити для України дві системи Patriot. Також є домовленості з Норвегією про фінансування однієї системи.

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина пропонує уряду США викупити її системи протиповітряної оборони Patriot для України.

Теги: #patriot #німеччина

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