15:55 12.07.2025
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, загинули двоє людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/
Російські окупанти в суботу, 12 липня, нанесли удари із застосуванням КАБ по селищу Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Внаслідок обстрілу зайнявся легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні машини обгорілі тіла двох людей", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Пожежу наразі ліквідовано.