Інтерфакс-Україна
Події
15:55 12.07.2025

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, загинули двоє людей – ДСНС

1 хв читати
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, загинули двоє людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Російські окупанти в суботу, 12 липня, нанесли удари із застосуванням КАБ по селищу Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок обстрілу зайнявся легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні машини обгорілі тіла двох людей", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Пожежу наразі ліквідовано.

Теги: #дніпропетровська_область #дснс #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 12.07.2025
Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

12:14 12.07.2025
Окупанти обстріляли центр Слов'янська, загинув цивільний

Окупанти обстріляли центр Слов'янська, загинув цивільний

10:33 12.07.2025
Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

09:59 12.07.2025
Атака на Чернівці: двоє загиблих, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих – ДСНС

Атака на Чернівці: двоє загиблих, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих – ДСНС

09:37 12.07.2025
Кількість постраждалих через нічну атаку по Львову зросла до шести людей, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих через нічну атаку по Львову зросла до шести людей, серед них дитина – ОВА

09:03 12.07.2025
До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Полтавській громаді - ОВА

До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Полтавській громаді - ОВА

07:15 12.07.2025
Удар російського дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку у Львові - мер

Удар російського дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку у Львові - мер

07:13 12.07.2025
У Луцьку внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок – мер

У Луцьку внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок – мер

10:36 11.07.2025
На Донеччині у четвер 7 жителів загинуло, ще 9-х поранено внаслідок російської агресії

На Донеччині у четвер 7 жителів загинуло, ще 9-х поранено внаслідок російської агресії

09:08 11.07.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 14 постраждали за минулу добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 14 постраждали за минулу добу

ВАЖЛИВЕ

Росіяни ударили по Слов'янську з РСЗВ "Торнадо-С", загинув цивільний, ще троє дістали поранень

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

Росія вночі використала по Україні 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції – Зеленський

Атака на Чернівці: двоє загиблих, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих – ДСНС

ОСТАННЄ

Сили оборони стримують російський наступ, з початку доби сталося 120 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

Протилежні позиції Верховного суду щодо перевірки на плагіат дисертацій, захищених до 2014 року, створюють системну невизначеність - голова НАЗЯВО

Вітренку не подобається політика Міносвіти щодо реорганізації університетів і збільшення вартості за контрактне навчання

Вітренко: якщо матиму змогу, то братиму участь у наступних виборах ректора КНУ ім. Шевченка

Вітренко заперечує зв'язки з ексдепутатом Київради Комарницьким

Внаслідок серії ворожих ударів по Куп'янську постраждали четверо мирних мешканців

Росіяни ударили по Слов'янську з РСЗВ "Торнадо-С", загинув цивільний, ще троє дістали поранень

У Нікополі російський обстріл забрав життя 27-річної жінки

Вітренко подаватиме в суд, якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах

Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА