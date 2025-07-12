Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, загинули двоє людей – ДСНС

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Російські окупанти в суботу, 12 липня, нанесли удари із застосуванням КАБ по селищу Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок обстрілу зайнявся легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні машини обгорілі тіла двох людей", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Пожежу наразі ліквідовано.