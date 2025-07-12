Сибіга у Хорватії обговорив розширення військово-технічного співробітництва

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що перебуває у Хорватії, провів зустріч з віце-прем'єр-міністром країни Андреєм Пленковичем, міністром оборони Іваном Анушичем та представниками найбільших хорватських оборонних компаній.

"Я мав змістовну зустріч з віце-прем'єр-міністром Хорватії, міністром оборони Анушичем та представниками найбільших хорватських оборонних компаній. Наш головний пріоритет - посилення обороноздатності України", - написав він у соцмеежі Х у суботу.

За його словами, за результатами зустрічі домовилися про наступні кроки щодо розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Хорватією, а також посилення служб з надзвичайних ситуацій.

"Хорватія має значний досвід у виробництві роботизованих машин дистанційного розмінування, які вже допомагають в Україні. Ми будемо поглиблювати цю співпрацю. Ми високо цінуємо практичну підтримку Хорватії та останній 14-й пакет військової допомоги, схвалений цього тижня", - додав Сибіга.