Інтерфакс-Україна
Події
13:13 12.07.2025

Сибіга у Хорватії обговорив розширення військово-технічного співробітництва

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що перебуває у Хорватії, провів зустріч з віце-прем'єр-міністром країни Андреєм Пленковичем, міністром оборони Іваном Анушичем та представниками найбільших хорватських оборонних компаній.

"Я мав змістовну зустріч з віце-прем'єр-міністром Хорватії, міністром оборони Анушичем та представниками найбільших хорватських оборонних компаній. Наш головний пріоритет - посилення обороноздатності України", - написав він у соцмеежі Х у суботу.

За його словами, за результатами зустрічі домовилися про наступні кроки щодо розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Хорватією, а також посилення служб з надзвичайних ситуацій.

"Хорватія має значний досвід у виробництві роботизованих машин дистанційного розмінування, які вже допомагають в Україні. Ми будемо поглиблювати цю співпрацю. Ми високо цінуємо практичну підтримку Хорватії та останній 14-й пакет військової допомоги, схвалений цього тижня", - додав Сибіга.

Теги: #хорватія #зустріч #сибіга

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