Інтерфакс-Україна
Події
11:18 12.07.2025

Сибіга висловився за нові санкції США та їх синхронізацію з 18-й санкційним пакетом ЄС

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Сибіга висловився за нові санкції США та їх синхронізацію з 18-й санкційним пакетом ЄС
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання на запровадження нових санкцій проти РФ та зазначив необхідність їх синхронізації з 18-й санкційним пакетом Європейського союзу (ЄС).

"Сподіваємося, що США запровадять нові санкції проти РФ. Потрібно також, щоб 18-й санкційний пакет ЄС був синхронізований з ними. Мета в тому, щоби примусити РФ до припинення вогню на морі, суходолі та в повітрі", - сказав Сибіга під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі за участю прем'єр-міністра Хорватії та міністрів закордонних справ Італії, Бразилії та Республіки Того.

За його словами, що передає пресслужба МЗС у телеграмі у суботу, рецепт завершення війни складається з трьох елементів: залучення й лідерства Сполучених Штатів, підвищення ціни подальшої агресії для РФ завдяки санкціям та подальшій ізоляції, а також посилення України.

Він також висловив упевненість про неподільність безпеки України та трансатлантичної безпеки. "Учора минуло 4 місяці з того часу, як Україна безумовно прийняла пропозицію про повне припинення вогню. Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", - сказав Сибіга.

Теги: #санкції #єс #сибіга

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