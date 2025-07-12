Донеччина: загинули четверо цивільних, зазнали поранень шестеро - ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

У Донецькій області в результаті масованих обстрілів ворога минулої доби загинули четверо цивільних, зазнали поранень шестеро, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок. У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Новотроїцькому", - написа він у телеграмі у суботу.

За його даними, у Краматорському районі у Лимані пошкоджено авто, у Ямполі 2 людини загинули і 1 поранена, у Закітному 1 людина поранена, зруйновано 5 будинків і авто, Лозовому 2 будинки, 3 господарчі споруди, лінію електропередач і газогін, у Торському і Зарічному знищено по 3 будинки. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено господарчу споруду. В Андріївці поранено людину, пошкоджено 15 автівок. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 5 будинків, Платонівці 1 людина загинула, пошкоджено будинок.

"Всього за добу росіяни 53 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 242 людини, у тому числі 32 дитини", - інформував Філашкін