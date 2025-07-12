Інтерфакс-Україна
Події
10:25 12.07.2025

Україна планує за 5 років залучити понад $2 млрд в понад 20 проєктів в сфері критично важливих матеріалів – URC2025

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Україна планує за 5 років залучити понад $2 млрд в понад 20 проєктів в сфері критично важливих матеріалів – URC2025
Фото: https://www.facebook.com/

Україна має значні запаси титану, графіту, марганцю, літію, урану та інші критично важливих матеріалів й працюватиме на налагодженням виробництва компонентів для батарей, сонячних панелей та оборонних технологій, таке бачення стратегії розвитку критично важливих матеріалів (CRM), представив заступник міністра економіки Андрій Телюпа на Конференції з відновлення в Римі URC2025.

"Ціль – за 5 років залучити понад $2 млрд інвестицій і запустити понад 20 проєктів. В перспективі Україна має стати не лише експортером сировини, а виробничою базою green & defense tech у складі ЄС", – написав він у Facebook.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", програма URC2025 на відміну віж попередніх містила відразу дві окремих події, присвячені CRM – сесію та воркшоп. Серед їх учасників, окрім представників українського уряду, були також представник DFC, ЄБРР, DECOMAR, DG GROW, Chemours, Horizon Capital, TechMet, BGV Group Management.

Окрім того Телюпа на конференції презентував концепцію промислової стратегії України, метою якою зазначено створення сучасної економіки з високою доданою вартістю задля зміцнення безпеки країни та інтеграції її до виробничих ланцюгів ЄС.

"Фокус – на галузях, де маємо конкурентні переваги: машинобудування, сталь, титан, літій, графіт, а також ІТ-сектор і відновлювана енергетика. До кінця 2025 року фіналізуємо стратегію, впровадження заплановане на 2026–2030 роки. Розробку ведемо спільно зі Світовим банком, OECD, UNIDO та Київською школою економіки", – повідомив заступник міністра.

Він також представив ініціативу "Промисловий Рамштайн", створену за аналогією з оборонним форматом Defence Rammstein, щоб мобілізувати міжнародну допомогу для відновлення та модернізації промисловості.

"Ініціатива передбачає передачу обладнання як гуманітарної допомоги через G2G-механізми, програми часткового фінансування закупівель, залучення експортно-кредитних агентств для покриття ризиків та здешевлення кредитів, проведення B2B місій, навчання персоналу та сертифікацію виробництв за міжнародними стандартами", – пояснив Телюпа.

За його словами, окрім того на URC2025 була презентована "Зелена платформа" – цифровий каталог з понад 60 програм зеленого фінансування для бізнесу, громад та підприємств, створений разом з Офісом зеленого переходу та інтегрований у портал Made in Ukraine.

"(Каталог) стане єдиною точкою входу для всіх, хто шукає кошти на енергоефективні, ресурсозберігаючі та низьковуглецеві рішення", – зазначив заступник міністра.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", перша віце-прем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко також підписала з United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) новий проєкт на базі $188 млн від уряду Японії для зеленої індустріальної відбудови.

Телюпа наголосив, що цей проєкт передбачає трансфер технологій та створення спільних бізнесів з японськими компаніями. У його межах понад 30 тисяч українців отримають нові навички, а українські виробники протестують та впровадять понад 40 передових технологій у агропереробці, циркулярній економіці, ІТ, відновлюваній енергетиці, водні, енергоефективності та телемедицині.

Теги: #urc2025 #мінерали #конференція #crm

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