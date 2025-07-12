Росія вночі використала по Україні 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції – Зеленський

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РФ в ніч на суботу використала по Україні 26 крилатих ракет і 597 дронів, понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів були знешкоджені, повідомив президент України Володимир Зеленський

"Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них – "шахеди". Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат", - написав він у телеграмі у суботу вранці.

Президент висловив жаль з приводу загибелі двох людей у Чернівцях: "На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу", - сказав Зеленський.

"Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", - наголосив Зеленський.