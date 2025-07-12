Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 90 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів, одну бронемашину, 31 артсистему, 245 БПЛА, а також 90 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1032690 (+1070) осіб, танків – 11013 (+0) од, бойових броньованих машин – 22980 (+1) од, артилерійських систем – 30194 (+31) од, РСЗВ – 1437 (+0) од, засоби ППО – 1193 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45248 (+245), крилаті ракети – 3459 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 54822 (+90), спеціальна техніка – 3929 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.