Інтерфакс-Україна
Події
06:23 12.07.2025

Окупанти завдали серію ударів по Харкову, спалахнули пожежі - Синєгубов

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ЗС РФ завдали удар керованою авіаційною бомбою по Київському району Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

"Зайнялася пожежа на місці влучання. Станом на зараз без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом він також повідомив про ще 4 удари ворожих БпЛА по Київському району міста. Влучання одного з них спровокувало пожежу у гаражі.

Станом на 5:29 інформація щодо постраждалих внаслідок цих влучань не надходила.

Джерело:  https://t.me/synegubov/15735

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Теги: #діти #харківська #бпла

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