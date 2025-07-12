Окупанти завдали серію ударів по Харкову, спалахнули пожежі - Синєгубов

ЗС РФ завдали удар керованою авіаційною бомбою по Київському району Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

"Зайнялася пожежа на місці влучання. Станом на зараз без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом він також повідомив про ще 4 удари ворожих БпЛА по Київському району міста. Влучання одного з них спровокувало пожежу у гаражі.

Станом на 5:29 інформація щодо постраждалих внаслідок цих влучань не надходила.

Джерело: https://t.me/synegubov/15735

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