У Львові зафіксували влучання ворожого БпЛА - мер

У Львові зафіксували влучання ворожого БпЛА, містян закликали бути в укриттях до відбою, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз - безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги", - написав він у телеграмі.

За словами мера, атака на місто триває.

"Інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя", - наголосив Садовий.

Джерело: https://t.me/andriysadovyi/2991