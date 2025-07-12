04:07 12.07.2025
У Львові зафіксували влучання ворожого БпЛА - мер
У Львові зафіксували влучання ворожого БпЛА, містян закликали бути в укриттях до відбою, повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз - безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги", - написав він у телеграмі.
За словами мера, атака на місто триває.
"Інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя", - наголосив Садовий.
Джерело: https://t.me/andriysadovyi/2991