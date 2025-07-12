Інтерфакс-Україна
Події
00:42 12.07.2025

У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника

1 хв читати

У польському Любліні 16 липня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) з нагоди п’ятиріччя створення цього формату главами дипломатій трьох країн, повідомляє МЗС Польщі.

"16 липня цього року у Любліні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Польщі, Литви та України в межах святкування 5-ї річниці створення Люблінського трикутника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програмою візиту передбачається покладання главами МЗС України, Польщі і Литви Андрієм Сибігою, Радославом Сікорським і Кястутисом Будрисом вінка до пам’ятника Люблінської унії.

Згодом відбудеться пресконференція трьох міністрів.

Люблінський трикутник - це тристороння регіональна платформа співпраці, створена 28 липня 2020 року в Любліні з метою зміцнення політичної, економічної, культурної та соціальної співпраці між Литвою, Польщею та Україною.

Джерело: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-ministrow-spraw-zagranicznych-polski-litwy-i-ukrainy-w-lublinie

Теги: #польща #глави #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:18 11.07.2025
Сибіга обговорив з генсеком ОЕСР відбудову та відновлення України

Сибіга обговорив з генсеком ОЕСР відбудову та відновлення України

19:41 11.07.2025
Сибіга обговорив з президентом ПАРЄ функціонування міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії

Сибіга обговорив з президентом ПАРЄ функціонування міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії

17:59 11.07.2025
Україна цінує діалог з Мінкультури Польщі для деполітизації питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - Точицький

Україна цінує діалог з Мінкультури Польщі для деполітизації питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - Точицький

17:45 11.07.2025
МЗС України засудило атаку РФ, в результаті якої постраждало посольство Ватикану

МЗС України засудило атаку РФ, в результаті якої постраждало посольство Ватикану

16:47 11.07.2025
В Україну повернувся політвʼязень Кремля, який провів понад 10 років за ґратами в РФ - МЗС

В Україну повернувся політвʼязень Кремля, який провів понад 10 років за ґратами в РФ - МЗС

16:40 11.07.2025
Заяви керівництва Угорщини стосовно смерті угорця через нібито мобілізацію є маніпулятивними - МЗС

Заяви керівництва Угорщини стосовно смерті угорця через нібито мобілізацію є маніпулятивними - МЗС

16:37 11.07.2025
МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

15:20 11.07.2025
Оборонна підтримка США триває - МЗС України

Оборонна підтримка США триває - МЗС України

10:18 11.07.2025
Дуда в день пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" заявив, що стосунки з українцями можна будувати "тільки на основі правди"

Дуда в день пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" заявив, що стосунки з українцями можна будувати "тільки на основі правди"

23:01 10.07.2025
Зеленський: Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні

Зеленський: Важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Маємо хороші політичні сигнали найвищого рівня, у тому числі від США, очікуємо сильних кроків і щодо санкцій проти Росії

URC2025 завершила роботу в Римі, кандидатом на проведення URC2026 є Польща

ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві

Уражено авіазавод в Московській області та підприємство з виготовлення ракет для ППО – Генштаб ЗСУ

У Шабуніна проводять обшуки – ЦПК

ОСТАННЄ

Генсек ООН засудив напади хуситів на цивільні судна в Червоному морі

Росія за день здійснила понад 145 атак, найбільше на Покровському напрямку - Генштаб

МЗС України з нагоди дня пам'яті геноциду в Сребрениці: Винні у злочинах мають бути покарані, бо непокаране зло завжди повертається

Порошенко розцінює обшуки у Шабуніна як "прояв тотального наступу влади" на антикорупційні органи

Сибіга на зустрічі з конгресменами: Москва відхиляє припинення вогню та посилює авіаудари по Україні у відповідь на мирні пропозиції

Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову на розвиток енергетичної інфраструктури - мер

Кількість постраждалих в ДТП у Києві за участі маршрутки зросла до 12 осіб

Дизель-потяг Д1 зіткнувся з електромобілем Tesla: рух відновлено

Паліса сподівається, що призначення нового інспектора Сухопутних військ Німеччини посилить співпрацю з Україною

У ДТП у Києві за участі маршрутки травмовано 9 осіб, серед них одна дитина – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА