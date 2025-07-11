Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса сподівається, що призначення нового інспектора Сухопутних військ Німеччини посилить співпрацю з Україною.

"Висловив сподівання, що пан Фройдінг на новій посаді Інспектора Сухопутних військ Бундесверу, яку він займе з вересня, тільки посилить нашу співпрацю", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Паліса повідомив, що в п'ятницю у Києві відбулася важлива зустріч з генерал-майором керівником штабу планування та управління Міністерства оборони Німеччини Крістіаном Фройдінгом та очільником Ситуаційного центру з України.

За його словами, під час зустрічі обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, підтримку України та координацію зусиль з партнерами.

"Подякували за послідовну позицію Німеччини та її лідерську роль у підтримці нашої держави. Окремо вдячні за підтримку в постачанні систем ППО. Німеччина залишається надійним партнером України на шляху до перемоги та відновлення миру", - зазначив Паліса.