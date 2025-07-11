Інтерфакс-Україна
Події
19:54 11.07.2025

У ЦПК допускають, що Шабуніна уже затримали, зв’язку з ним немає

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У Центрі протидії корупції (ЦПК) допустили, що голову ЦПК Віталія Шабуніна вже затримано і найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід, зв’язку з Шабуніним немає.

"З самим Віталієм зв’язку досі немає. Де він перебуває зараз – невідомо. Не виключено, що Віталій затриманий і найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід", - йдеться у повідомленні ЦПК у телеграмі у п'ятницю.

"Закликаємо слідчих ДБР припинити порушувати права Віталія і повідомити рідним та адвокатам про місце його перебування", - додали у ЦПК. "Наразі ми вважаємо підозру абсурдною, а обшуки в самого Віталія та родини без ухвал суду – незаконними", - зазначено у повідомленні ЦПК.

"Такі дії ДБР вважаємо тиском на Віталія, санкціонованим Офісом президента, з метою закрити рота тим, хто викриває корупцію та бездіяльність влади у найбільш відповідальний для країни момент", - резюмували у ЦПК.

Раніше в цей день повідомлялося, що працівники ДБР повідомили Шабуніну про підозру. за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

За даними слідства, "мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині". Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

 

Теги: #шабунін #затримання #цпк

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