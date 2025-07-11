Інтерфакс-Україна
Події
19:37 11.07.2025

URC2025 завершила роботу в Римі, кандидатом на проведення URC2026 є Польща

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URC2025 завершила роботу в Римі, кандидатом на проведення URC2026 є Польща

Участь в Конференції з відновлення України URC2025 в Римі зібрала понад 6000 учасників з 70 країн світу та 43 міжнародних організацій, було укладено понад 200 угод між державними та приватними організаціями, загальна сума яких, за попередньою оцінкою, перевищила EUR10 млрд, підвів результати на заключній сесії перший заступник міністра Олексій Соболєв.

"Ми з нетерпінням чекаємо остаточних цифр, які вимагатимуть повного масштабу цих спільних зусиль, але ми вже можемо сказати, що це найбільший і найпродуктивніший захід URC, який у нас є", – підкреслив Соболєв.

Серед інших ключових моментів він назвав оголошений ЄС новий пакет угод на EUR2,3 млрд рамках Ukraine Investment Framework порівняно із EUR1,4 млрд торік, а також заснування флагманського європейського фонду для реконструкції України, який підтримується Єврокомісією, а також Італією, Польщею, Францією та Німеччиною разом з іншими союзниками та Європейським інвестиційним банком.

"Це вперше, коли був представлений оборонний сектор, який зараз захищає Україну та Європу від російської агресії. І я також хотів би зазначити, що багато людей наголошували на більшій присутності наших американських партнерів тут… І це потужний сигнал довіри до України та нашого спільного порядку денного відновлення", – зазначив також Соболєв.

В той же час на відміну від попередніх URC представник України не назвав країну, яка прийме наступну таку конференецію.

"Ми вітаємо той факт, що всі ці країни готові прийняти майбутню URC, і це сильний жест солідарності", – сказав перший заступник міністра.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", хоча фінальна пленарна сесія також малу назву "церемонія передачі", на відміну від попередніх URC Польща була названа лише кандидатом, її прапор був відсутній на сцені, а рівень представництва учасників цієї сесії понижений, якщо згадувати попередні конференції: Польщу представляв колишній депутат Європарламенту та ексзаступник міністра закордонних справ Павел Коваль, який наразі є головою Комітету Сейму у закордонних справах та головою Ради співробітництва з Україною.

В Мінекономіки агентству "Інтерфакс-Україна" не стали коментувати ці відмінності заключної пленарної сесії від подібних на попередніх конференціях.

За інформацією агентстві від кількох джерел, можуть розглядатися й інші кандидати на проведення URC2026, у тому числі т. зв. "нордіки" – країни Північної Європи.

Теги: #urc2025 #закриття

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