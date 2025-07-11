Єрмак: В Україну з окупованої території повернули 17-річного хлопця

Фото: сайт Президента України

В Україну з-під російської окупації вдалося повернути 17-річного юнака, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA ще одного українського підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території. 17-річний хлопець виріс у селі, яке російські війська захопили в перші дні повномасштабної війни. Оскільки його брати служили в ЗСУ, вся родина опинилася під постійним тиском: за ними стежили, проводили обшуки, погрожували. Коли наближалося повноліття, з’явилася загроза примусового призову до російської армії. що Сьогодні хлопець нарешті у безпеці, планує вступ до навчального закладу і більше не живе в страху за своє життя", - написав Єрмак в Телеграм у п'ятницю.

Він подякував Українській мережі за права дитини за допомогу в порятунку підлітка.