Інтерфакс-Україна
Події
16:47 11.07.2025

В Україну повернувся політвʼязень Кремля, який провів понад 10 років за ґратами в РФ - МЗС

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Політв'язень Андрій Коломієць після виходу з колонії в РФ та утримання на кордоні з Грузією повернувся до України, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в Києві в пʼятницю.

Як розповів речник, 7 липня Росія депортувала до грузинського пункту пропуску громадянина України, політвʼязня Андрія Коломійця.

Він брав участь в акціях Євромайдану і був затриманий 15 травня 2015 року Росією в Криму. За політизованими, неправдивими звинуваченнями він був засуджений так званим "Київським судом міста Сімферополь" до 10 років позбавлення волі.

"Після завершення цього несправедливого покарання РФ депортувала громадянина Андрія Коломійця до російсько-грузинського кордону. щойно посольство України в Грузії дізналося про факт перебування в пункті пропуску, негайно консули встановили з ним контакт, звʼязалися, зʼясували, що в нього бракує документів, які посвідчують особу, що було причиною перебування в пункті пропуску", - зазначив Тихий.

За його словами, одразу ж консульська посадова особа в Грузії взялася за роботу і " дуже швидко оформили всі документи". Після цього посольства України в Грузії та Молдові організували, по-перше, перехід громадянина в Грузії, його подальшу подорож до Молдови.

"Станом на зараз можу підтвердити, що він уже на території України. Він повернувся до України. Ми вітаємо його, всіх близьких і рідних, хто переживав за повернення", - повідомив Тихий.

Теги: #політвязень #мзс

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