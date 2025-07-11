Інтерфакс-Україна
Події
15:43 11.07.2025

Українська делегація в Римі запропонувала створити донорську коаліцію на підтримку ветеранської політики з фінансуванням $50–60 млн

2 хв читати

Українська делегація на Міжнародній конференції з відновлення України (URC) в Римі озвучила ініціативу створення міжнародної донорської коаліції на підтримку ветеранської політики з потребою у фінансуванні обсягом $50–60 млн, повідомляє Міністерство у справах ветеранів. 

"У перший день Міжнародної конференції з відновлення України (URC) в Римі делегація Міністерства у справах ветеранів України, яку очолює  заступник міністра  Олег Шиманський провів зустрічі з ключовими розпорядниками міжнародної допомоги урядів країн G7 та презентував основні програми інтеграції ветеранів у процеси відновлення України та програми підтримки розвитку економічного потенціалу ветеранів та ветеранок. Українська делегація також озвучила ініціативу створення міжнародної донорської коаліції на підтримку ветеранської політики з потребою у фінансуванні обсягом 50–60 млн доларів США", - йдеться в повідомленні міністерства. 

Серед іншого, на полях конференції делегація відомства домовились про розробку проєкту щодо покращення надання послуг ветеранам, посилення інклюзії та соціальної згуртованості під час зустрічі з виконавчою директоркою бюро в Україні Global Affairs Canada Жозлін Кінір, а також узгодили розширення співробітництва у сфері цифровізації ветеранських сервісів, а також проєкт обміну досвідом між українськими та британськими ветеранами на зустрічі з директоркою з питань відновлення та реконструкції України у Міністерстві закордонних справ Великої Британії (FCDO) Роз Ілз.

Також з генеральним директором Expertise France Жеремі Пелле узгодили запуск масштабного європейського проєкту з перекваліфікації та професійного навчання ветеранів та ветеранок, який очолить Франція, та запропонували створення спільного проєкту з психологічної та фізичної реабілітації ветеранів.

Теги: #мінветеранів #urc2025

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 11.07.2025
Україні для відновлення та розвитку потрібні безпека, забезпечення гарантій та страхування інвестицій – CCO "Метінвесту" на URC-2025

Україні для відновлення та розвитку потрібні безпека, забезпечення гарантій та страхування інвестицій – CCO "Метінвесту" на URC-2025

15:01 11.07.2025
Україна уклала з БРРЄ кредитну угоду на 200 млн євро на підтримку переселенців

Україна уклала з БРРЄ кредитну угоду на 200 млн євро на підтримку переселенців

11:25 11.07.2025
"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЕК та "Метінвест" стали першими учасниками "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЕК та "Метінвест" стали першими учасниками "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

09:51 11.07.2025
Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

14:13 07.07.2025
Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

17:33 02.07.2025
Мінветеранів наступного тижня запустить сервіс пошуку найближчого фахівця із супроводу ветеранів - Калмикова

Мінветеранів наступного тижня запустить сервіс пошуку найближчого фахівця із супроводу ветеранів - Калмикова

16:51 02.07.2025
Постраждалі жителі звільнених територій зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни - Мінветеранів

Постраждалі жителі звільнених територій зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни - Мінветеранів

15:30 01.07.2025
Ідея об'єднання Мінветеранів з іншим міністерством є помилковою - нардеп

Ідея об'єднання Мінветеранів з іншим міністерством є помилковою - нардеп

12:42 24.06.2025
В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

11:07 24.06.2025
Мінветеранів підписало з Федерацією гольфу меморандум про співпрацю реабілітації ветеранів через гольф

Мінветеранів підписало з Федерацією гольфу меморандум про співпрацю реабілітації ветеранів через гольф

ВАЖЛИВЕ

На шахті "Добропіллявугілля-видобуток" через обвал породи загинув шахтар

Оборонна підтримка США триває - МЗС України

Кубраков стверджує, що не має відношення до закупівлі добрив в Білорусі нардепом Шевченком та відкритий для правоохоронців

Спецпредставник Келлог в понеділок прибуде до Києва з візитом

НАТО про заяву Трампа щодо озброєння для України за кошт альянсу: союзники докладають зусилля щодо закупівлі ключових поставок зі США

ОСТАННЄ

Паліса: Україна розраховує на партнерів, проте має план "Б"

В Україну повернувся політвʼязень Кремля, який провів понад 10 років за ґратами в РФ - МЗС

Заяви керівництва Угорщини стосовно смерті угорця через нібито мобілізацію є маніпулятивними - МЗС

Перемир’я має бути досягнуте якнайшвидше і до кінця року – Буданов

Підземний склад зброї с термобаричними засобами і гранатометами виявлений у Харкові в гаражі

На шахті "Добропіллявугілля-видобуток" через обвал породи загинув шахтар

Україна завершила скринінг з ЄС за переговорним Кластером 4, залишився ще один

Оборонна підтримка США триває - МЗС України

Окупанти обстріляли медзаклад у Білозерці Херсонської області, загинула жінка, ще 3 людей поранені

Утворено Глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні з початковим внеском в $30 млн - Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА