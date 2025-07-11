Українська делегація в Римі запропонувала створити донорську коаліцію на підтримку ветеранської політики з фінансуванням $50–60 млн

Українська делегація на Міжнародній конференції з відновлення України (URC) в Римі озвучила ініціативу створення міжнародної донорської коаліції на підтримку ветеранської політики з потребою у фінансуванні обсягом $50–60 млн, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"У перший день Міжнародної конференції з відновлення України (URC) в Римі делегація Міністерства у справах ветеранів України, яку очолює заступник міністра Олег Шиманський провів зустрічі з ключовими розпорядниками міжнародної допомоги урядів країн G7 та презентував основні програми інтеграції ветеранів у процеси відновлення України та програми підтримки розвитку економічного потенціалу ветеранів та ветеранок. Українська делегація також озвучила ініціативу створення міжнародної донорської коаліції на підтримку ветеранської політики з потребою у фінансуванні обсягом 50–60 млн доларів США", - йдеться в повідомленні міністерства.

Серед іншого, на полях конференції делегація відомства домовились про розробку проєкту щодо покращення надання послуг ветеранам, посилення інклюзії та соціальної згуртованості під час зустрічі з виконавчою директоркою бюро в Україні Global Affairs Canada Жозлін Кінір, а також узгодили розширення співробітництва у сфері цифровізації ветеранських сервісів, а також проєкт обміну досвідом між українськими та британськими ветеранами на зустрічі з директоркою з питань відновлення та реконструкції України у Міністерстві закордонних справ Великої Британії (FCDO) Роз Ілз.

Також з генеральним директором Expertise France Жеремі Пелле узгодили запуск масштабного європейського проєкту з перекваліфікації та професійного навчання ветеранів та ветеранок, який очолить Франція, та запропонували створення спільного проєкту з психологічної та фізичної реабілітації ветеранів.