ГУР МО знищило п’ять окупантів та російську станцію управління військами в Мелітополі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з місцевим рухом опору провело в четвер, 10 липня, операцію на території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області.

Як повідомляє пресслужба ГУР МО в телеграм-каналі, на території підприємства, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух.

"Детонація відбулась у момент, коли московити "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт – п’ятеро загарбників з так званої "росґвардії" ліквідовано. Внаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку вожді російської армії планували використовувати для управління окупаційними військами", - вказується у повідомленні.