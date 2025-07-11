Інтерфакс-Україна
Події
14:18 11.07.2025

ППО знешкодила 60 з 79 випущених окупантами дронів, решта влучили у 8 локаціях – Повітряні сили

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ППО знешкодила 60 з 79 випущених окупантами дронів, решта влучили у 8 локаціях – Повітряні сили
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти в ніч на 11 липня атакували Україну 79-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 60 з яких були знешкоджені, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України у п'ятницю.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 44 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 16 дронів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання решти 19 БпЛА у вісьмох локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників на трьох локаціях.

Теги: #ппо #повітряні_сили #знешкодження

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