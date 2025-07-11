Інтерфакс-Україна
Події
13:46 11.07.2025

Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU

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Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU
Фото: https://t.me/zedigital

Ініціативу BraveTech EU, яка передбачає інвестування по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій та спрямована на прискорення оборонних інновацій, перевірених на полі бою, оголосили Україна та Європейська комісія в п’ятницю на Конференції з відновлення України URC2025, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"BraveTech EU — це новий стратегічний крок для розвитку співробітництва ЄС та України в оборонній промисловості. ЄС, його держави-члени мають промисловий потенціал, який може допомогти Україні розвивати нові оборонні системи та підвищити європейську стійкість", – заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс на пресконференції.

За його словами, з іншого боку, оборонна промисловість ЄС зможе багато чому навчитися від дуже інноваційної та динамічної оборонної технологічної спільноти України, її промисловості та її екосистеми.

"Ми інвестуємо по EUR50 млн в те, що створюємо спільний фонд, який буде підтримувати як українські стартапи, так і європейські стартапи. Ми шукатимемо рішення, які є вкрай важливими для нашого поля бою", – заявив своєю чергою віцепрем’єр – голова Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, BraveTech EU реалізовуватимуть у два етапи. Перша seed-фаза почнеться восени 2025 року та буде спиратися на поточну діяльність European Defence Fund (EDF). Серед запланованих заходів, зокрема, - оборонні хакатони, орієнтовані на Україну, побудову зв'язків між українськими та європейськими компаніями та інвесторами, фінансування R&D для європейських та українських стартапів, а також тестування можливостей для підтримки розвитку технологій в Україні для європейських оборонних компаній.

Друга фаза Scale Up розширить дії seed-фази, використовуючи додаткові ресурси від EDF та Інструменту підтримки України (USI) в рамках майбутньої Європейської оборонно-промислової програми (EDIP). Діяльність передбачає інтеграцію українських стартапів та масштабів в бізнес-акселераторі EUDIS разом з європейськими компаніями, потенційними грантами та підтримкою капіталу, а також розвитком технологій.

Федоров уточнив, що пропозиції щодо виділення Україною своєї частки в EUR50 млн вже закладено у проєкт змін до державного бюджету на 2025 рік, внесений урядом до Верховної Ради.

Віцепрем’єр нагадав, що кластер підтримки оборонних технологій Brave1 вже є найбільшим інвестором в Україні в напрямку DefenseTech та інвестував у стартапи понад 2,2 млрд грн у вигляді безповоротних грантів та провів велику кількість хататонів.

Теги: #інвестування #федоров #bravetech_eu

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