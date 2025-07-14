Інтерфакс-Україна
Економіка
15:19 14.07.2025

Вартість 1 га землі з моменту відкриття ринку зросла на 60% - Opendatabot

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Вартість 1 га землі з моменту відкриття ринку зросла на 60% - Opendatabot

Українці інвестували у землю за чотири роки від моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель понад 30 млрд грн, повідомив сервіс Opendatabot із посиланням на дані Держгеокадастру.

"339 644 угоди купівлі-продажу землі було укладено з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року. Загалом продали понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн. При цьому середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року", - зазначили дослідники.

За їх інформацією, перші місяці після відкриття ринку були досить активними. Так, у липні 2021 року уклали понад 2 тис. угод, а середня ціна за гектар сягала 95,7 тис. грн. Поволі ажіотаж спадав: угод більшало, а середня ціна падала. Так, вже у грудні 2021 року гектар коштував 33,7 тис. грн.

З початком повномасштабної війни ринок землі практично зупинився, лише у травні 2022 року було укладено 323 угоди. Відновлення почалося влітку, але обсяги залишалися низькими: до 4,6 тис. угод на місяць. Це було утричі менше, ніж наприкінці 2021-го. Протягом 2023 року ринок поступово стабілізувався: щомісяця укладали від 4 до 7 тис. угод. При цьому зросла і ціна: з 39 тис. грн/га на початку року до 42 тис. грн/га наприкінці року.

"На початку 2024 року ринок землі став доступним також й для компаній — ринок пожвавішав, втім очікуваного сплеску не сталося. Аналітики припустили, що це пов’язано з обмеженнями для компаній з іноземними власниками на операції з українською землею. Вже з березня кількість угод перевищувала 9 тис. на місяць, а загальна щомісячна вартість угод — понад 1 млрд грн. Ціна за гектар у 2024 році коливалась у межах 43-52 тис. грн", —зазначили експерти.

Якщо порівняти перше півріччя 2025 року та перший період функціонування ринку землі (липень-грудень 2021-го), то кількість угод зросла на 13%, водночас сума угод — майже втричі (з 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн), констатували в Opendatabot.

За інформацією ресурсу, найдорожчою наразі є земля в Івано-Франківській області — у середньому, за один гектар покупець викладе 126,6 тис. грн, Львівській — 118,3 тис. грн/га, Київській — 89,4 тис. грн/га, Тернопільській — 86,9 тис. грн/га. Серед прифронтових регіонів за вартістю сільгоспземлі лідирує Дніпропетровська облість, де покупці у середньому сплачують 73,9 тис. грн/га.

Найнижчі ціни на землю у прифронтових регіонах: Запорізька область — 38,3 тис. грн/га, Херсонська — 39,1 тис. грн/га, Чернігівська — 41,1 тис. грн/га, Миколаївська — 41,6 тис. грн/га та Одеська — 41,8 тис. грн/га.

Найактивніше в 2025 році купують землі в Полтавській (5,4 тис. угод), Вінницькій (5,4 тис.) та Київській (4,7 тис.) областях, констатували в Opendatabot.

Теги: #інвестування #держгеокадастр #сільськогосподарська #земля

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