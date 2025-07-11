Інтерфакс-Україна
Події
13:02 11.07.2025

Негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях, енергоспоживання знизилось внаслідок похолодання – "Укренерго"

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Негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях, енергоспоживання знизилось внаслідок похолодання – "Укренерго"

Станом на ранок 11 липня через грозу та шквальний вітер повністю або частково були знеструмлені 438 населених пунктів у п’яти областях.

"Ремонтні бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії. Заживлення всіх знеструмлених абонентів очікується до кінця доби", - повідомило НЕК "Укренерго" в п'ятницю.

За інформацією системного оператора, починаючи з 10 липня в енергосистемі призупинилася тенденція нарощування споживання електроенергії, що спостерігалася в Україні з початку тижня.

Зокрема, в четвер 10 липня добовий максимум споживання, зафіксований вдень, був на 1,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня – 9 липня.

Своєю чергою, станом на 9:30 11 липня воно було на 6,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – в четвер.

"Причина – спадання спеки у західних і центральних областях. А також – сонячна погода у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі", - пояснили в НЕК.

В компанії також звернулися до споживачів з проханням перенести в п'ятницю користування потужними електроприладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00.

Своєю чергою, за інформацією Міністерства енергетики України, станом на 11 липня енергосистема є збалансованою, планових обмежень для споживачів не передбачено. Проводяться ремонтні роботи з підготовки енергообладнання до опалювального сезону та періодів підвищеного літнього навантаження.

Теги: #знеструмлення #укренерго #негода

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