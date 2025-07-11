Мінкультури з партнерами в Римі презентували Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine

Міністерство культури і стратегічних комунікацій з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

"У рамках Конференції з відновлення 2025 у Римі міністри культури різних країн та міжнародні партнери України обговорили роль культури як основи розвитку людського капіталу. Вперше за історію конференцій темі культури була присвячена спеціальна панель, де були обговорені шляхи інтеграції потреб української культури у програми відбудови та міжнародної підтримки", - йдеться в повідомленні Мінкультури.

Зазначається, що міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький оголосив про нові спільні ініціативи із захисту та відновлення культурної спадщини України та розвитку сектору культури.

"Українська культура — це те, що дає зміст і сенс відновленню України і гарантує його довгостроковий вплив. Ми запускаємо Фонд культурної спадщини України — нову інституцію, що координуватиме міжнародну підтримку процесів відновлення", - цитує Точицького прес-служба.

Міністр також повідомив про Альянс культурної стійкості, який започаткували Україна та Італія, що є багатосторонньою відкритою платформою для всіх, хто поділяє її принципи, та буде підтримувати спільні зусилля щодо включення культурного виміру в довгострокові програми відновлення та розвитку.

"Захист української культурної спадщини — колективна відповідальність європейців. Я з гордістю оголошую першу ініціативу Єврокомісії Team Europe Ukraine, у рамках якої 25 країн-членів ЄС беруть на себе зобовʼязання щодо захисту обʼєктів культури під загрозою, навчання та підтримки креативних професій в Україні. Я також оголошую про додаткові 2 млн євро, таким чином для культурного та креативного сектору цього року ми виділяємо 7 млн євро", - цитує прес-служба міністерства європейського комісара з питань міжгенераційної справедливості, молоді, культури та спорту Глена Мікаллефа.