Інтерфакс-Україна
Події
09:25 11.07.2025

Правоохоронці України повідомили про заочну підозру сину заступника голови уряду РФ Дмитру Патрушеву

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Правоохоронці України повідомили про заочну підозру сину заступника голови уряду РФ Дмитру Патрушеву

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на Дмитра Патрушева – заступника голови уряду РФ, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.

"За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни за координації російського урядовця рашисти вивезли до країни-агресора понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень", - повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У подальшому награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" РФ до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару.

В СБУ зазначили, що Дмитро Патрушев "є сином "сірого кардинала" кремля Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку фсб, а потім раду безпеки рф і зараз обіймає посаду помічника путіна".

За наявними даними, саме Патрушев-"старший" пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства Росії і згодом – заступника голови російського уряду.

Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Теги: #патрушев #викрадення #сбу #рф

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