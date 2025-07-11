Інтерфакс-Україна
Події
08:51 11.07.2025

Внаслідок російських обстрілів Сумщини є поранені мирні жителі

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Внаслідок російських обстрілів Сумщини є поранені мирні жителі
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Протягом доби російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області, поранено 2 місцевих жителів, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

"Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Середино-Будській громаді пошкоджено 7 приватних житлових будинків, адміністративну будівлю, нежитлову будівлю; у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення; у Миколаївській громаді пошкоджено приватний житловий будинок; у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення", - йдеться в повідомленні.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: майже 40 скидань ВОГ з БпЛА; 25 ударів РСЗВ; 15 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари НАР по території Сумщини.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 19 людей.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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