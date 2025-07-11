Інтерфакс-Україна
Події
08:41 11.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 214 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 214 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 214 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 18 ракет та скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5539 обстрілів, з яких 92 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3822 дрони-камікадзе.", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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