Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 344 од. автотехніки - Генштаб

Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1040 окупантів, 7 бронемашин, 23 артсистем, 222 БПЛА, 14 крилатих ракет, а також 76 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Особового складу / personnel – близько / about 1031620 (+1040) осіб / persons

танків / tanks – 11013 (+2) од; бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22979 (+7) од; артилерійських систем / artillery systems – 30163 (+23) од; РСЗВ / MLRS – 1437 (+0) од; засоби ППО / anti-aircraft systems – 1193 (+0) од; літаків / aircraft – 421 (+0) од; гелікоптерів / helicopters – 340 (+0); БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 45003 (+222); крилаті ракети / cruise missiles – 3459 (+14); кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0); підводні човни / submarines – 1 (+0); автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 54732 (+76); спеціальна техніка / special equipment – 3929 (+0)",- йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.