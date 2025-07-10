Інтерфакс-Україна
Події
21:44 10.07.2025

Олена Зеленська: Відбудова України – це передусім створення найкращих умов для людей

1 хв читати
Олена Зеленська: Відбудова України – це передусім створення найкращих умов для людей

Люди мають бути в центрі всіх процесів відбудови України, наголосила перша леді Олена Зеленська під час виступу на Конференції з питань відновлення України URC 2025 у Римі в четвер.

"Будівлі можна відновити. Але ніщо не поверне життя, відібрані агресором. Для мене важливо акцентувати сьогодні саме на цьому: найцінніше у відбудові будь-якої країни – люди. Будинки без людей, підприємства без людей, країна без людей – це не країна. Це меморіал", - зазначила Зеленська.

Перша леді наголосила на Національній стратегії безбарʼєрності.

"Наші особливі очікування сьогодні від підписання асоційованого членства України в ЄСФ+, що допоможе оновити закони про працевлаштування. Україна також представить Хартію стійкості людського капіталу та підсумки першого року роботи Skills Alliance for Ukraine, у межах якого пройшли перекваліфікацію 275 тисяч українців", – зауважила вона.

 

Теги: #зеленська #відбудова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:23 10.07.2025
Україна зараз будує 700 МВт ВЕС з 200 МВт BESS – глава УВЕА на URC-2025

Україна зараз будує 700 МВт ВЕС з 200 МВт BESS – глава УВЕА на URC-2025

23:03 09.07.2025
Україні для відбудови потрібен аналог Плану Маршалла – спецпосланець Трампа Келлог

Україні для відбудови потрібен аналог Плану Маршалла – спецпосланець Трампа Келлог

21:34 09.07.2025
За війну 85% енергопотужності Запорізької області було втрачено чи зруйновано – очільник ОВА на URC-2025

За війну 85% енергопотужності Запорізької області було втрачено чи зруйновано – очільник ОВА на URC-2025

04:52 18.06.2025
Зеленський і Банга обговорили проєкти відбудови України

Зеленський і Банга обговорили проєкти відбудови України

19:39 05.06.2025
Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС – Жовква на зустрічі з урядовим координатором Австрії

Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС – Жовква на зустрічі з урядовим координатором Австрії

02:22 05.06.2025
Фонд зі США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію - зустріч Свириденко з Бессентом

Фонд зі США може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію - зустріч Свириденко з Бессентом

09:11 29.05.2025
"Метінвест" у 2025 році інвестує 70 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури Кам’янського

"Метінвест" у 2025 році інвестує 70 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури Кам’янського

20:24 28.05.2025
Податковий університет в Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії Stantec

Податковий університет в Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії Stantec

20:39 23.05.2025
У Кам’янському після капітального ремонту відкрили другий корпус Ліцею №20, зведеного ще в 1936 році – Білоусов

У Кам’янському після капітального ремонту відкрили другий корпус Ліцею №20, зведеного ще в 1936 році – Білоусов

11:41 19.05.2025
Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції "Повернення.Шлях до ментального відновлення"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

ОСТАННЄ

У Запоріжжі чоловік із ножем напав на лікаря – поліція

Втрати України на фронті значно менші ніж в РФ - Рубіо

Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

У Києві кількість поранених зросла до 26 – Ткаченко

Контингент Коаліції охочих може почати розгортання протягом годин після підписання перемир’я – Макрон

У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

В Києві в результаті атаки загинули двоє людей, відомо про 25 постраждалих, триває ліквідація наслідків

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА