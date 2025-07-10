Олена Зеленська: Відбудова України – це передусім створення найкращих умов для людей

Люди мають бути в центрі всіх процесів відбудови України, наголосила перша леді Олена Зеленська під час виступу на Конференції з питань відновлення України URC 2025 у Римі в четвер.

"Будівлі можна відновити. Але ніщо не поверне життя, відібрані агресором. Для мене важливо акцентувати сьогодні саме на цьому: найцінніше у відбудові будь-якої країни – люди. Будинки без людей, підприємства без людей, країна без людей – це не країна. Це меморіал", - зазначила Зеленська.

Перша леді наголосила на Національній стратегії безбарʼєрності.

"Наші особливі очікування сьогодні від підписання асоційованого членства України в ЄСФ+, що допоможе оновити закони про працевлаштування. Україна також представить Хартію стійкості людського капіталу та підсумки першого року роботи Skills Alliance for Ukraine, у межах якого пройшли перекваліфікацію 275 тисяч українців", – зауважила вона.