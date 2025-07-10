Контингент Коаліції охочих може почати розгортання протягом годин після підписання перемир’я – Макрон

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Розроблений учасниками Коаліції охочих план дозволяє почати розгортання відразу після підписання перемир’я між Росією та Україною, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"У нас є план, який ми готові реалізувати і запустити протягом декількох годин після підписання перемир'я", - заявив Макрон журналістам в четвер, 10 липня.

Як повідомлялося, Коаліція охочих планує створення постійного штабу в Парижі і координаційного осередку в Києві.