В Києві в результаті атаки загинули двоє людей, відомо про 25 постраждалих, триває ліквідація наслідків

У Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки. Працюють верхолази, слідчі та кінологи, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Наразі відомо, що внаслідок обстрілу Києва загинули двоє людей. Ще щонайменше 25 людей постраждали. Серед постраждалих – неповнолітня дівчина. У 8 районах столиці пошкоджено 12 житлових будинків, 66 автомобілів, крамниці, заклади охорони здоров'я та заклади харчування", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом у ліквідації наслідків обстрілу Києва задіяно400 рятувальників. 300 поліцейських документують воєнні злочини, приймають заяви про пошкоджене майно та забезпечують цілісність речей.

У свою чергу ДСНС повідомила, що у Шевченківському районі Києва в одному із місць ворожих влучань у житловий будинок завершені аварійно-рятувальні роботи!

Вивезено понад 60 куб.м будівельного сміття.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають ще на одній із локацій", - зазначили у ДСНС.

Наразі продовжують працювати 53 рятувальники та 14 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

У середу після нічного російського обстрілу в столиці були пошкоджені об’єкти цивільної та промислової інфраструктури в Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах.