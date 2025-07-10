Загальна сума встановлених збитків у справі про зловживання в КМДА сягнула 196,4 млн грн – Кравченко

Прокурори Київської міської прокуратури спільно з Державним бюро розслідувань у м. Києві, окружними прокуратурами, слідчими поліції, оперативниками Нацполіції та Служби безпеки України – викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету Києва, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"На сьогодні повідомлено про підозру 11 посадовцям: чотирьом – за ч. 4, 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах); шістьом – за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість); одному – за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Загальна сума встановлених збитків – 196,4 мільйонів гривень", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що триває системна робота з викриття зловживань у комунальних підприємствах та департаментах КМДА.

"Незалежно від посад чи прізвищ – кожен випадок розкрадання бюджетних коштів отримає процесуальну оцінку. Гроші громади – не чиясь приватна каса. Діятимемо системно і результативно", – наголосив генпрокурор.