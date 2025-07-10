Коаліція охочих обговорила фінансування сил оборони України, виробництво зброї та інвестиції в нього – Зеленський

Лідери держав та міжнародних організацій – членів коаліції охочих під час зустрічі в четвер обговорили інвестиції у виробництво озброєнь для України, зокрема, дронів перехоплювачів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Говорили про фінансування для сил оборони України, щоб наші військові відчували впевненість. Говорили про виробництво зброї - буде більше інвестицій у виробництво, зокрема, дронів, і це рішення. Дуже предметно сьогодні пропрацювали з питанням саме про фінансування в деталях, фінансування на дрони - дрони, передусім, дрони-перехоплювачі та все, що потрібно для збиття російських ударів і все, що потрібно для наших далекобійних можливостей. Це очевидні пріоритети", - розповів Зеленський на брифінгу в Римі за підсумками зустрічі в четвер.