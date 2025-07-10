Інтерфакс-Україна
Події
19:35 10.07.2025

Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

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Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

Лідери держав та міжнародних організацій – членів коаліції охочих під час зустрічі в четвер домовились про посилення протиповітряної оборони України.

"Основним пріоритетом підтримки є зміцнення інтегрованих спроможностей України в галузі протиповітряної оборони. Лідери також домовилися про подальшу підтримку для стримування масових атак російських дронів та збільшення фінансування виробництва перехоплювачів дронів", - йдеться в заяві лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих.

 

Теги: #коаліція_охочих #ппо

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