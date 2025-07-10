Лідери країн коаліції охочих домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ та розробити подальші санкції – заява

Лідери держав та міжнародних організацій – членів коаліції охочих під час зустрічі в четвер домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ, повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського.

"Лідери також домовилися посилити заходи проти воєнної економіки Росії. Вони домовилися розробити подальші обмежувальні заходи в координації з усіма відповідними учасниками проти енергетичного та фінансового секторів Росії, включно з російським експортом нафти й газу, тіньовим флотом та постачаннями з третіх країн, що використовуються російською воєнною машиною", - йдеться в заяві лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих.