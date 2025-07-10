Інтерфакс-Україна
Події
19:21 10.07.2025

Зеленський обговорив з прем'єром Фінлянції оборонну підтримку, будівництво укриттів і відновлення України

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Зеленський обговорив з прем'єром Фінлянції оборонну підтримку, будівництво укриттів і відновлення України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо на полях Конференції з відновлення Україні, яка проходить в Римі.

"Під час зустрічі йшлося про розвиток коаліції укриттів цивільного захисту. Україна та Фінляндія започаткували її у травні цього року, щоб сприяти будівництву нових та відновленню наявних укриттів", - повідомляється на сайті голови держави в четвер.

Зеленський і Орпо також приділили увагу переговорному процесу щодо членства України в ЄС, дипломатичним зусиллям, трансатлантичній єдності й загрозам для спільної безпеки, які становить співпраця Росії з її партнерами в Тихоокеанському регіоні, йдеться в повідомленні.

Глава Української держави подякував Фінляндії за 29 оборонних пакетів на понад EUR2,9 млрд та за програму розвитку співробітництва з Україною на 2025–28 роки, яка передбачає щонайменше EUR320 млн на гуманітарну допомогу, відновлення та розвиток України.

 

Теги: #зеленський #орпо_петтері

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