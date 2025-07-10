Відновлення України має включати гуманітарний компонент - гендиректор УЧХ

Відновлення України має включати потужний гуманітарний компонент, вважає генеральний директор Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко.

"Сьогодні у Римі взяв участь у Конференції з питань відновлення України (URC2025)...

Відновлення України має включати не лише інфраструктурні проєкти, а й потужний гуманітарний компонент", - написав Доценко у Фейсбуці у четвер.

Він підкреслив, що УЧХ постійно працює у всіх громадах України і добре розуміє реальні потреби людей.

"Ми готові ділитися цим досвідом, щоб гуманітарний вимір став невід’ємною частиною кожної стратегії відновлення", - зазначив Доценко.