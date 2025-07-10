Стармер і Макрон закликають союзників посилити тиск на Путіна – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон закликали посилити тиск на Москву у вигляді нових санкцій, щоб забезпечити припинення вогню в Україні, повідомляє The Guardian.

"Ми повинні переорієнтувати нашу роботу на підготовку до миру, змусивши Путіна сісти за стіл переговорів... цей скоординований тиск дасть результат", – наводить слова Стармер видання.

Стармер зазначив, що європейські плани щодо створення миротворчих сил в Україні після декількох місяців планування "остаточно оформилися", а Макрон назвав їх "готовими до реалізації" в разі досягнення угоди про припинення вогню.

Окремо Макрон також закликав союзників "посилити тиск на Росію".