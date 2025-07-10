Інтерфакс-Україна
Події
17:42 10.07.2025

Екссекретар Київради Бондаренко назвав підозру йому необґрунтованою і має намір захищатися в суді

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Екссекретар Київради Бондаренко назвав підозру йому необґрунтованою і має намір захищатися в суді

Колишній заступник міського голови Києва - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко підтвердив вручення йому повідомлення про підозру столичною прокуратурою спільно з Державним бюро розслідувань, але називає її необґрунтованою.

"На думку слідства я нібито незаконно виплачував заробітну плату своєму колезі, депутату від "Європейська Солідарність – Київ" і керуючому справами Київської міської ради Ігору Хацевичу та сприяв йому в ухиленні від військової служби. Підозра повністю необґрунтована. Інкримінується виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів тощо", - написав Бондаренко у Facebook в четвер.

За його словами, слідство вважає виконання Хацевичем безпосередніх функціональних обовʼязків щодо підписання документів із виплати заробітної плати незаконним, а крім того, намагається довести, що "попри офіційну бронь та мінімум три звірки даних із ТЦК, Хацевич був таки мобілізований і нібито ухилявся від військової служби".

"На думку слідства, підписання мною листа на ім’я начальника Київської міської військової адміністрації щодо можливості виконання Ігорем обов’язків керуючого справами — це пособництво ухилення від військової служби. Цікаво, а як тоді слідство розглядає підпис начальника КМВА на цьому документі, який і дозволив виконання Ігорем таких обов’язків? Чи тепер за листи будуть притягати до кримінальної відповідальності? Виконання безпосередніх функціональних обовʼязків щодо підписання документів із виплати заробітної плати — на думку слідства незаконна виплата. Хоча слідство достеменно знає, що Хацевич повернув до бюджету кошти, отримані від Київради та не отримував кошти за місцем несення служби", - пояснив він.

Бондаренко висловив упевненість, "що ми із захистом зможемо довести свою правову позицію", а дії правоохоронців розцінює "як продовження політичного тиску".

Як повідомлялося, за матеріалами ДБР повідомило про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби колишньому секретарю Київради, не уточнивши його імені. як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Бондаренка.

"Він у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. грн", - наголошують в ДБР.

Крім того, за інформацією відомства, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, де відсутні посади, що підлягають заміщенням військовослужбовцями. "Таким чином, він фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував", - йдеться в повідомленні.

В лютому Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук ексдепутата Київради Дениса Комарницького, підозрюваного в оборудках зі столичною землею. Кличко заявив, що Київської міської державної адміністрації будуть звільнені посадовці, причетні до справи про заволодіння столичною землею.

10 березня видання Bihus.Info оприлюднило розслідування з посиланням на плівки з офісу Комарницького, зібрані НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві. В ньому також фігурували низка інших посадовців, в тому числі і Бондаренко. Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко виступив з вимогою негайного звільнення всіх фігурантів розслідування, а пізніше привітав відповідне рішення Кличка.

14 березня Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків у зв'язку розслідування у резонансній справі щодо земельної корупції у Києві, у якій він проходив в якості свідка. Однак пізніше понад 40 депутатів підписали вимогу до міського голови поставити на голосування на найближчому засіданні питання дострокового припинення повноважень Бондаренка у зв'язку з "плівками Комарницького" та розслідуванням НАБУ в межах справи "Чисте місто" про корупційні дії та земельні махінації в столиці.

8 квітня Київська міська рада з другого разу підтримала заяву Бондаренка про звільнення з посади.

Теги: #київрада #володимир_бондаренко #дбр

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