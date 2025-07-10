ЄІБ та Держаудитслужба посилять антикорупційний нагляд в проєктах, що фінансуються ЄС

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Державна аудиторська служба України підписали нову угоду про посилення зусиль проти шахрайства та корупції в проектах, що фінансуються ЄС, повідомляє пресслужба ЄІБ.

Підписання відбулося в Римі у четвер, в рамках "Конференції з відновлення України" Конференції з відновлення України (URC2025).

Як зазначається в релізі, це партнерство покращить координацію щодо запобігання, виявлення та раннього виявлення ризиків, допомагаючи забезпечити належне використання коштів на відновлення завдяки посиленню нагляду. Воно базується на ширшій співпраці ЄІБ з українськими правоохоронними та антикорупційними органами, включаючи Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Генеральну прокуратуру, Бюро економічної безпеки та Державне бюро розслідувань, з метою зміцнення прозорості, довіри та належного управління.