Інтерфакс-Україна
Події
16:49 10.07.2025

ЄІБ та Держаудитслужба посилять антикорупційний нагляд в проєктах, що фінансуються ЄС

1 хв читати
ЄІБ та Держаудитслужба посилять антикорупційний нагляд в проєктах, що фінансуються ЄС

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Державна аудиторська служба України підписали нову угоду про посилення зусиль проти шахрайства та корупції в проектах, що фінансуються ЄС, повідомляє пресслужба ЄІБ.

Підписання відбулося в Римі у четвер, в рамках "Конференції з відновлення України" Конференції з відновлення України (URC2025).

Як зазначається в релізі, це партнерство покращить координацію щодо запобігання, виявлення та раннього виявлення ризиків, допомагаючи забезпечити належне використання коштів на відновлення завдяки посиленню нагляду. Воно базується на ширшій співпраці ЄІБ з українськими правоохоронними та антикорупційними органами, включаючи Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Генеральну прокуратуру, Бюро економічної безпеки та Державне бюро розслідувань, з метою зміцнення прозорості, довіри та належного управління.

Теги: #urc2025 #єіб #угода #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 10.07.2025
ЄІБ надасть Ощадбанку кредит на EUR50 млн для енергопроєктів

ЄІБ надасть Ощадбанку кредит на EUR50 млн для енергопроєктів

17:23 10.07.2025
Україна і Литва підписали меморандум про 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти

Україна і Литва підписали меморандум про 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти

16:51 10.07.2025
ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

16:44 10.07.2025
ЄС надав новий пакет підтримки України в EUR600 млн

ЄС надав новий пакет підтримки України в EUR600 млн

16:34 10.07.2025
"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

16:27 10.07.2025
ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ

ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ

15:43 10.07.2025
Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales

Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales

13:14 10.07.2025
ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

12:58 10.07.2025
Україна отримає додаткове фінансування EUR25 млн в рамках програми Step in 2 EU

Україна отримає додаткове фінансування EUR25 млн в рамках програми Step in 2 EU

02:01 10.07.2025
ЄС виділить України черговий транш ERA цього тижня – єврокомісар

ЄС виділить України черговий транш ERA цього тижня – єврокомісар

ВАЖЛИВЕ

Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на "зелене" відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025

Єрмак: вперше до зустрічі у безпековому форматі коаліції охочих приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

Зусилля з відбудови України мають базуватися на збереженні суверенітету та демократичного правління – Келлог

Бомбардуючи мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру - Мелоні

ОСТАННЄ

Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на "зелене" відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025

Екссекретар Київради Бондаренко назвав підозру йому необґрунтованою і має намір захищатися в суді

Єрмак: вперше до зустрічі у безпековому форматі коаліції охочих приєднались представники США – генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь

Зеленський на конференції з відновлення в Римі: це про наше спільне економічне зростання

Мерц: Німеччина готова придбати у США системи Patriot для України

Окупанти обстріляли Мирне на Харківщині, постраждали двоє мирних мешканців

Пекін відреагував на затримання своїх громадян в Україні за шпигунство

Україна та Бельгія підписали меморандум про підтримку українського малого бізнесу – Сибіга

Проєкт модернізації Києво-Могилянської академії представлено на URC2025

Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА