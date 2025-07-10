Інтерфакс-Україна
Події
15:47 10.07.2025

На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

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На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua

На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Конференція це не тільки зустріч, це не тільки політичний сигнал єдності навколо України. Конференції має практичні домовленості, це участь італійських компаній у відновлення нашого життя. Це сигнал від італійського бізнесу, від інших бізнесів, які тут присутні, сигнал довіри до України", - сказав він на пресконференції на полях конференції URC-2025.

Президент уточнив, що на конференції підписано близько 200 угод на загальну суму біля 10 млрд євро.

Він також зазначив, що Україна вдячна Італії за допомогу та сподівається на підтримку, зокрема в питання повернення викрадених агресором українських дітей та створення Спецтрибуналу.

Теги: #urc_2025 #угоди #зеленський

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