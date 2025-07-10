Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала "новий та інший підхід" щодо врегулювання в Україні

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо провів у Малайзії зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, після якої заявив, що Росія запропонувала "новий і інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, про що саме йдеться, повідомляє Sky News.

Держсекретар заявив, що мав "відверту, важливу розмову" з Лавровим, наголосивши, що Вашингтон "потребує бачити дорожню карту" щодо того, як можна закінчити війну в Україні.

Рубіо сказав, що президент США Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила "більшої гнучкості" щодо України.

"Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу", — сказав він.

Рубіо додав, що Росія запропонувала "новий і інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він із себе представляє.

"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", — сказав він.