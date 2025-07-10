Інтерфакс-Україна
Події
14:20 10.07.2025

В Резерв+ труднощі з авторизацією, але раніше згенерованим документом можна користуватися під час перевірок - Міноборони

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В Резерв+ труднощі з авторизацією, але раніше згенерованим документом можна користуватися під час перевірок - Міноборони
Фото: Міноборони України

У роботі Резерв+ тимчасово спостерігаються труднощі з авторизацією, яка проходить повільніше через високе навантаження, проте якщо користувач уже згенерував PDF-документ у системі, він може вільно користуватися ним під час перевірок, повідомили в Міноборони.

"У роботі Резерв+ тимчасово спостерігаються труднощі з авторизацією, яка відбувається повільніше через високе навантаження. ...якщо користувач уже згенерував PDF-документ у системі, він може вільно користуватися ним під час перевірок – такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий", - йдеться у повідомленні Міноборони у телеграмі у четвер.

Зазначається, що фахівці працюють над усуненням проблеми і вже найближчим часом роботу застосунку буде поновлено у звичному режимі.

Теги: #міноборони #резерв

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